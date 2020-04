My Hero Academia: quali sono le condizioni di Mirko?

Se siete assidui lettore del manga scritto e disegnato da Horikoshi, allora sarete perfettamente al corrente dell'enorme battaglia in corso da un po' di capitoli e che vede coinvolti i Pro Hero (più gli aspiranti eroi) contro il Fronte di Liberazione. Ogni nuova uscita è più interessante degli altri e l'ultima non è stata da meno.

Nel capitolo precedente di My Hero Academia avevamo visto alcuni eroi, tra cui Eraserhead, Present Mic, Mirko e Endeavor fare incursione nel laboratorio del Dottor Garaki, intenzionati a fermare Shigaraki dal completare la trasformazione finale che potrebbe farlo diventare una volta per tutte il nuovo All for One e la perfetta nemesi di Deku. Lì si sono trovati a combattere contro nuove specie di Nomu, alcuni dall'intelligenza molto più sviluppata rispetto a quelli a cui eravamo stati abituati e tutti quanti di unicità folli e da poteri che vanno oltre qualsiasi immaginazione.

Proprio nel covo dell'organizzazione criminale, nel luogo in cui persone modificate come i Nomu vengono creati, i nostri eroi hanno fatto irruzione sfidando qualsiasi pericolo e mettendo a repentaglio la propria vita per riuscire a scongiurare la minaccia più grande che potrebbe nascere durante questa battaglia.

È stato in nome di questi valori che una delle Pro Hero più amate dai fan, la coniglietta Mirko, ha messo tutta sé stessa per far si che la missione andasse a buon fine, subendo però gravi conseguenze. Per quanto sia conosciuta per la sua capacità di compiere grandi balzi e avere una velocità di movimento assurda, all'interno di un covo di uomini geneticamente modificati e capaci di usare più di un Quirk, la ragazza si è trovata in grave difficolta, riportando moltissime ferite.

Nell'ultimo capitolo, nel 269, abbiamo potuto dare un primo sguardo alle condizioni di salute di Mirko e sono sembrate più gravi di quanto inizialmente non era parso. Al posto di uno dei due arti superiori adesso ha un moncherino che Endeavor si sta premurando di cauterizzare con la propria unicità per bloccare la copiosa emorragia. Un gamba sembrerebbe rotta e sulla coscia dell'altra è stata anche accoltellata.

Per quanto Endeavor cercherà di fare del suo meglio per scongiurare il pericolo di vita, considerando i danni riportati da Mirko non possiamo sapere con certezza se riuscirà a guarire completamente la gamba o se anche la sua unicità verrà compromessa per sempre, dopo aver già subito la perdita di un braccio. Sicuramente Recovery Girl potrà aiutarla, ma si deve anche capire quando riuscirà a raggiungere il campo di battaglia per darle le prime cure.

Cosa ne pensi della situazione in cui verte Mirko? Pensi riuscirà a guarire completamente (eccetto per il braccio)? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.