My Hero Academia conferma la sopravvivenza di un personaggio in fin di vita

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ci ha fatto vivere un'altalena d'emozioni, scatenate dalla ribellione di Twice e dalla vista di Himiko Toga in fin di vita, ridotta in condizioni molto precarie dopo lo scontro con Curious.

Oltre ad apprezzare l'evoluzione psicologica di Twice, infatti, il nuovo capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi ci da una conferma piuttosto importante: Himiko Toga è ancora viva, e nonostante il pessimismo esternato dal suo amico Jin lo scorso capitolo, a causa delle ferite mortali accumulate sul suo corpo, la giovane villain riesce ancora a respirare. Questo dato ci viene fatto capire nel momento in cui i cloni creati da Skeptic vanno a torcere il collo di Toga, mandando Twice in uno stato di delirio mentale, da cui poi uscirà al meglio, ritrovando la consapevolezza di se e sbarazzandosi delle copie prodotte dal membro dell'armata.

Non era così scontato che la giovane sopravvivesse dopo il confronto con Curious, che ricordiamo ha avuto la peggio, finendo per essere sconfitta da Toga grazie al potere di Uraraka, che ha permesso alla giovane di schiantare al suolo la reporter dell'armata rivoluzionaria con micidiale freddezza. Sarà curioso capire come Toga riuscirà a a riprendersi dalle sue ferite, che attualmente la costringono in uno stato tra la vita e la morte.

Solo l'intervento del suo amico Twice potrà salvarla, ma trovare un luogo per le cure rimane piuttosto difficile da ipotizzare. Forse potrebbe essere arrivato il momento giusto per l'arrivo di Gigantomachia, ma ci sono ancora molti personaggi in ballo che non hanno avuto modo di essere approfonditi, come Mr. Compress, per citarne uno. Il prossimo capitolo sarà sicuramente chiarificatore per quanto riguarda le sorti di Toga, per ora possiamo solo ipotizzare.