My Hero Academia conferma una delle teorie dei fan?

La figura di Dabi ha attratto tantissimi fan fin dalla prima apparizione, quando si propose alla League of Villain in seguito agli eventi che portarono alla cattura di Stain l'Ammazzaeroi. My Hero Academia ha poi mostrato a più riprese il personaggio e il suo carattere e in tanti hanno pensato ad alcune teorie che spiegassero alcuni dettagli.

Una di queste vedeva Dabi essere in realtà un membro della famiglia Todoroki e quindi un parente stretto di Shoto, se non addirittura un fratello. In My Hero Academia abbiamo visto infatti che Shoto ha ben tre fratelli maggiori ma solo due di questi sono apparsi nel corso della storia nel presente.

Durante la cena tenutasi in My Hero Academia 249 nella residenza Todoroki, Endeavor si è diretto in uno degli altari buddisti della casa, per commemorare un defunto. La foto sull'altare è quella di Toya Todoroki, uno dei fratelli di Shoto. L'altare fa pensare a una morte, ma se in realtà Toya fosse riuscito a sopravvivere e fosse Dabi? Come spiega Endeavor, infatti, Toya aveva un ottimo quirk ma ciò cozzava con il corpo fragile ereditato dalla madre. Ciò spiegherebbe come mai Dabi ha continue bruciature sul corpo e perché non può usare troppo a lungo le sue fiamme.

Tanti fan avevano già collegato i due nomi da ormai parecchio tempo, con alcuni che continuano a ritenerla ancora una teoria credibile considerato che finalmente è stato mostrato il volto di Toya, che potete vedere in calce, e con cui si trovano alcune somiglianze con il membro fiammeggiante della League of Villain. Sarà Shoto a fermare il potenziale fratello nella prossima saga di My Hero Academia? E Horikoshi confermerà questa parentela oppure la realtà è ben diversa?