My Hero Academia: confermata una seconda opera teatrale per la primavera del 2020

Il successo riscosso da My Hero Academia, la famosa opera di Kohei Horikoshi dedicata all'aspirante eroe Izuku Midoriya, sembra davvero non conoscere limiti e dopo la pubblicazione del Volume 24 e ritorno dell'anime con una quarta stagione, è stato addirittura ufficializzato un sequel della meno conosciuta opera teatrale.

Il primo stage play della serie di Horikoshi, intitolato My Hero Academia: The "Ultra" Stage, è andato in scena al Galaxy Theatre di Tokyo dal 12 al 21 aprile scorso, e successivamente alla Sankei Hall Breeze di Osaka dal 26 al 29. L'opera, curata dal regista Tsuneyasu Motoyoshi e scritta da Hideyuki Nishimori, ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le date.

Non è stata dunque una sorpresa l'annuncio del sequel, ancora senza titolo e previsto per la primavera del prossimo anno. La notizia è stata data in prima battuta dal settimanale giapponese Weekly Shonen Magazine e condivisa in maniera ufficiosa da diversi profili Twitter.

L'anime di My Hero Academia tornerà questo weekend, più precisamente il 12 ottobre 2019 con la sua quarta stagione. Il manga d'altro canto è riuscito pochi giorni fa a piazzare 24 milioni di copie, risultando uno dei maggiori successi degli ultimi anni in terra nipponica.

