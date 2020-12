My Hero Academia: confermata parte dello staff del terzo film

Recentemente ci giunse notizia di un nuovo film in produzione per My Hero Academia ed ora abbiamo la possibilità di scoprire chi saranno alcuni dei membri dello staff coinvolto. Vediamoli.

Gli scorsi giorni venne condiviso, tramite gli account Twitter dell'anime, del manga e del film, un poster, diviso in tre parti, rivelante la lavorazione ad una nuova pellicola per My Hero Academia. La conferma giunse dalla rivista Shonen Jump, sulla quale viene pubblicato il manga, e successivamente iniziarono a trapelare le prime informazioni. Pur non sapendo ancora il titolo del nuovo prodotto si è a conoscenza del periodo in cui verrà reso disponibile: Estate 2021.

Tra i membri dello staff confermati vi è lo stesso Horikoshi per la supervisione del terzo film, come già accadde coi precedenti. Inoltre il mangaka contribuirà al design del nuovo personaggio che verrà, in esso, presentato. Ricordo inoltre che l'autore ha mostrato uno sketch rappresentante i tre moschettieri del terzo film di My Hero Academia.

Altri addetti ai lavori sono:

Kenji Nagasaki in qualità di supervisore alla regia, come già successo per le opere precedenti, compresa la serie anime dello studio BONES;

in qualità di supervisore alla regia, come già successo per le opere precedenti, compresa la serie anime dello studio BONES; Yosuke Kuroda sarà responsabile della sceneggiatura;

sarà responsabile della sceneggiatura; Yuki Hayashi comporrà le musiche;

comporrà le musiche; Yoshihiko Umakoshi nel ruolo di character designer.

Restiamo, ora, nell'attesa di ulteriori informazioni, le quali potrebbero essere rese pubbliche in occasione dellla Jump Festa 2021 che si terrà nel corso di Dicembre.