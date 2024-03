My Hero Academia, un confronto che si sviluppa attraverso la memoria

Il confronto tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, uno dei più attesi all'interno di My Hero Academia, ha portato il manga ad un nuovo climax. In questo contesto, Deku non ha come unico obiettivo quello di salvare il mondo e sconfiggere il suo nemico, ma anche quello di redimere il villain e salvarlo da sé stesso.

Con l'inaspettato e originale utilizzo del One For All e dell'All For One, Deku e Shigaraki hanno trasformato radicalmente il campo di battaglia. Deku ha sacrificato parte del suo quirk per rivelare una vulnerabilità nell'avversario, affinché possa penetrare nei suoi ricordi con l'obiettivo di redimerlo una volte per tutto. Questo atto coraggioso ha portato il giovane eroe alla radice dell'odio e della ferocia di Tomura, ma condurlo sulla retta via sembra più difficile del previsto.

Si torna nel passato in My Hero Academia 417, più precisamente ai primi momenti dell'infanzia di Tomura. Deku riesce a penetrare con successo nelle difese del villain, immergendosi nel suo subconscio. Determinato a comprendere il nemico, il giovane eroe prosegue con coraggio e rivive i momenti cruciali che hanno segnato la trasformazione di Shigaraki da ragazzo innocente a pericoloso antagonista.

La situazione raggiunge l'apice dell'intensità quando Deku e Nana Shimura, mentore di All Might e nonna di Tomura, rivivono insieme il momento chiave che ha condotto Shigaraki sulla via della distruzione. Nana si scusa con il nipote e con suo figlio per non essere stata mai presente e per aver scelto la carriera da eroina al posto della famiglia. Intanto, Midoriya osserva con sgomento un Tomura bambino, intrappolato in una spirale di odio e violenza, che inizia a manifestare i primi segni del suo quirk distruttivo.

Il destino di Tomura e Midoriya è in bilico: sembra che Deku si stia preparando al confronto finale con l'avversario, determinato a raggiungere il suo cuore e salvarlo dalla rovina totale. Ecco quando uscirà il capitolo 418 di My Hero Academia.

