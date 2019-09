My Hero Academia: ecco un confronto tra il trailer della quarta stagione e il manga

Un utente di reddit ha pubblicato un confronto tra i frame del trailer della quarta stagione di My Hero Academia e le tavole del manga. Dalla comparazione si evince il grande lavoro che Studio Bones ha realizzato - almeno dalle prime immagini - mantenendosi fedele all'opera di Horikoshi.

Le tavole che nel manga appaiono molto dettagliate vengono riprese dall'anime in maniera ottimale. Il character design dei personaggi viene rispettato e l'impatto delle scene del manga viene potenziato attraverso l'animazione, come nel caso del confronto tra Deku e All Might, dove vediamo dei bellissimi giochi di luce, e nello scontro tra i due mostri giganti, curato personalmente da Yutaka Nakamura.

Anche le scene d'azione sembrano riadattate al meglio, con un tratto molto dettagliato soprattutto nei primi piani di Nighteye, Shigaraki, Overhaul e All Might. L'approccio di Studio Bones sembra ancora una volta virtuoso, e nonostante l'apparente fedeltà al manga, dal secondo trailer abbiamo assistito a delle soluzioni visive inedite che si discostano dal fumetto ed esprimono tutto l'estro degli animatori.

Un bilanciamento tra l'attinenza al materiale fumettistico e un adattamento meno pedissequo specialmente nelle scene con grande potenziale espressivo sarebbe perfetto per questa quarta stagione, dove nelle precedenti Sutdio Bones pur avendo realizzato un grande lavoro generale ha seguito inquadratura per inquadratura il lavoro di Horikoshi.

E' stato annunciato che la quarta stagione di My Hero Academia sarà disponibile su Crunchyroll per quanto riguarda gli Stati Uniti, per lo streaming nel nostro paese invece non si è ancora mosso nulla, ma confidiamo che VVVVID dopo il successo della terza stagione continui a trasmettere le avventure di Deku e compagni.

Anche le ultime aggiunte del cast della quarta stagione sono ormai state annunciate, in questo articolo trovate tutti i dettagli.