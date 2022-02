My Hero Academia: una coniglietta ferita è pronta a mordere

Ferita a morte, una coniglietta è tornata in cerca di vendetta. Ovviamente, tra gli Heroes in prima linea per la Seconda Guerra di My Hero Academia, non poteva mancare lei, Mirko. Tuttavia, il look dell'eroina coniglio è ben diverso da quello della sua ultima apparizione.

Nel corso della prima schermaglia tra Heroes e Villain, Mirko rischiò di rimetterci la pelliccia da coniglietta. Da sola, con estrema maestria e coraggio, affrontò tutti gli High-End Nomu posti a difesa del Dottor Garaki, e sopravvisse fino all'intervento dei rinforzi. Tuttavia, quel gesto di estremo eroismo e follia, ha comportato gravi conseguenze, che ora possiamo osservare nel dettaglio.

Quando la fazione degli Heroes compare al cospetto del Simbolo della Paura in My Hero Academia 343, vediamo Mirko già pronta all'azione, nonostante il suo fisico pare sia compromesso. La gamba destra, infatti, che perse nel corso della precedente battaglia, è stata sostituita da una protesi che ricorda la zampa di un coniglio.

Ma non solo, anche i suoi lunghi capelli bianchi hanno qualcosa di diverso. Esattamente come fatto da Nejire Hado, anche Mirko ha deciso di rifarsi il look. Ora, il suo taglio è decisamente più corto, e arriva sopra le spalle.

Con la capigliatura rivoluzionata, l'eroina coniglio mostra tutta la sua decisione, vogliosa di combattere in primissima fila. Saranno i Nomu i suoi bersagli nella lotta a coppie di My Hero Academia 344?