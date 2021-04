My Hero Academia: la coniglietta Mirko in un cosplay di Missbri

My Hero Academia è ripreso con la quinta stagione dell'anime. Con i primi due episodi trasmessi su Crunchyroll abbiamo rivisto il protagonista Izuku Midoriya ma anche alcuni eventi risalenti al finale della scorsa stagione. Tra questi c'è la ricomparsa di Mirko, l'eroina coniglio.

Alias di Rumi Usagiyama, Mirko era stata presentata alla fine di My Hero Academia 4. Gli ultimi episodi avevano infatti introdotto la top 10 degli eroi giapponesi e tra i più forti c'è proprio lei. L'eroina con carnagione scura e i tratti coniglieschi ha fatto irruzione nelle scene dell'anime a suon di calci, ma ora lo sta facendo anche nel mondo dei cosplay con la realizzazione di Miss Bri.

La cosplayer ha postato su Instagram alcune foto e un video con il cosplay di Mirko che potete vedere nel post in basso. La coniglietta prende così vita col suo costume bianco e viola dove spicca anche una luna crescente al centro del petto. Non mancano poi le orecchie lunghe e pelose sulla testa e i lunghissimi capelli bianchi, e i guanti che completano il costume. Pensate che abbia realizzato un buon cosplay dell'eroina di My Hero Academia 5?

Il design di Mirko aveva ricevuto dei cambiamenti in My Hero Academia 5,anche se minori. Li avevate notati?