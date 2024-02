My Hero Academia: qualcuno già conosce il finale! Che succederà?

Il manga di My Hero Academia procede verso la fine e i fan sono in attesa di scoprire come si concluderà la storia ideata da Horikoshi. D'altronde, My Hero Academia 415 potrebbe aver suggerito il fallimento del piano che avrebbe concluso l'opera, suscitando la curiosità della fanbase. C'é però chi già sa come andranno le cose.

Stiamo parlando di Kenji Nagasaki, il regista della serie anime e dei film presso Studio Bones. Si tratta di un veterano dell'industria animata che ha già lavorato ad opere di qualità come "No.6" e "Classroom Crisis". È stato lui a rivelare che Horikoshi gli ha fornito i dettagli sul finale di My Hero Academia.

Nagasaki, appena scoperto cosa accadrà nei momenti conclusivi del manga, si è detto emozionato al solo pensiero di come gli eventi, di cui è venuto a conoscenza, verranno animati dell'adattamento televisivo. Stando alle parole del noto regista, sembra che Horikoshi sia riuscito ad ideare una conclusione interessante per l'opera supereroistica che ci accompagna ormai da diversi anni.

Purtroppo, ancora non sappiamo quanti capitoli manchino alla fine, ma recentemente Deku ha ottenuto una nuova forma in My Hero Academia e non è chiaro come questo influenzerà gli eventi futuri della storia. La speranza è che il manga possa chiudersi con una sorta di happy ending, mantenendo fede alla premessa narrativa iniziale, che anticipava il destino di Midoriya Izuku: diventare il più grande degli eroi.

Come vi aspettate che si concluda My Hero Academia? Secondo voi, Horikoshi ha ancora delle sorprese in serbo da svelare? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.