My Hero Academia 5: conosciamo la Classe 1-B, ecco il Quirk di Vantablack

Con la quinta stagione dell'anime di My Hero Academia che incombe è tempo di conoscere e analizzare gli studenti della Classe 1-B del Liceo Yuei, sezione che andrà a sfidare i protagonisti in un allenamento congiunto. Scopriamo i segreti del misterioso Vantablack e del suo Quirk oscuro.

Il nuovo poster di My Hero Academia ha finalmente svelato il design degli aspiranti eroi della 1-B e tra questi spicca Shihai Kuroiro, meglio noto come lo Scheming Hero Vantablack. Il suo Quirk, denominato Black, gli permette di fondersi e di muoversi liberamente all'interno di qualsiasi cosa di colore scuro, comprese le ombre.

Grazie a ciò, Vantablack può tendere imboscate dal nulla o nascondersi dagli attacchi avversari senza lasciare traccia, a patto che ovviamente ci sia della materia scuro nei dintorni. In ambienti chiusi o in missioni notturne, Shihai è una minaccia terrificante per qualsiasi villain.

Il potenziale di questo aspirante eroe è enorme e l'allenamento congiunto con la Classe 1-A lo vedrà certamente come uno dei grandi protagonisti. Inoltre, vista la natura del Quirk riconducibile a quella di Tokoyami sarà curioso osservare come i due interagiranno. Che ve ne pare di Vantablack e del suo Quirk? Nel frattempo, anche Shinso è al centro dell'attenzione nel secondo poster di My Hero Academia 5.