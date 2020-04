My Hero Academia conquista Hollywood: Zeno Robinson diventa Hawks nella sua foto profilo

My Hero Academia è il fenomeno del momento da ormai cinque anni, e non è certo una sorpresa vedere nuovi vip avvicinarsi alla serie con il passare dei giorni. Recentemente è stato il turno di Zeno Robinson, attore e doppiatore statunitense passato dall'interpretare Hawks al diventare, letteralmente, l'eroe alato.

Il ventiseienne californiano ha ottenuto uno dei suoi primi ruoli ad Hollywood grazie all'horror Paradise Beach, ed ha successivamente iniziato a doppiare personaggi di cartoni animati americani (Ben 10, Spider-man, LEGO Star Wars) e anime (Charlotte, One-Punch Man). Dopo diversi anni di gavetta Funimation ha offerto al giovane il ruolo di Hawks, l'eroe alato di My Hero Academia, e a quanto pare l'attore ha decisamente apprezzato l'offerta.

La sua nuova foto profilo infatti, visibile in calce all'articolo e realizzata dal fan Komaeda Hours, lo ritrae nella classica posa rilassata mostrata dall'eroe numero 2 durante la discussione con Endeavor. Non si tratta certo del primo apprezzamento di un vip verso la serie, ricorderete infatti che pochi giorni fa la rapper Megan The Stallion ha espresso il suo amore verso My Hero Academia, in maniera simile a quanto fatto diversi mesi fa dalla popstar Katy Perry.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!