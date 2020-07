My Hero Academia conquista gli USA: è una delle serie più amate di sempre

Inutile girarci tanto attorno, quello di My Hero Academia è un franchise che nel corso di questi ultimi anni è riuscito a conquistare l'attenzione di un pubblico vastissimo, prima grazie a una produzione cartacea e successivamente tramite un adattamento animato che sta per giungere alla quinta stagione.

A quanto pare, però, sembrerebbe che in questi ultimi mesi la creatura di Kohei Horikoshi sia riuscita a far particolare presa sul pubblico americano, come rivelato da Observer. La compagnia ha infatti analizzato e documentato i risultati ottenuti dai dieci programmi d'intrattenimento più visionati nel corso di questi ultimi due mesi.

I dati, provenienti da Parrot Analytics, sono stati tracciati tenendo conto anche dell'attività online di cui i vari franchise hanno potuto vantare, uno studio che ha permesso di denotare come proprio la serie di My Hero Academia sia riuscita a scalare le posizioni della classifica giungendo al secondo posto, ponendosi un gradino sotto a SpongeBob SquarePants ma riuscendo a sorpassare produzioni quali Stranger Things e Game of Thrones. Qui di seguito potete visionare la lista completa:

SpongeBob SquarePants

My Hero Academia

Game of Thrones

Stranger Things

Avatar: The Last Airbender

Rick and Morty

The Flash

WWE Raw

Steven Universe

The Walking Dead

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di queste ultime settimane sono giunte alcune interessanti novità relative a My Hero Academia Stagione 5. Inoltre, giusto recentemente, è stata anche svelata una nuova linea di magliette a tema My Hero Academia.