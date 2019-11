My Hero Academia conquista il web con alcuni burattini da dita a tema

Nel corso di queste ultime settimane, ad essere finito sulla bocca di tutti è stato My Hero Academia, anime tratto dal famosissimo manga di Kohei Hrikoshi, grazie al sopraggiungere della quarta stagione dell'opera, la quale ha saputo conquistare i fan già con l'uscita del primo episodio.

Il successo dell'opera non accenna a volersi placare, con ogni episodio che continua a far parlare molto di sé, e come capita spesso in queste occasioni, sono molte le società che hanno provato a capitalizzare sull'evento con una valga di prodotti a tema capaci di rapire i cuori e i portafogli dei lettori e spettatori più appassionati.

Ebbene, questa volta a fare la parte del leone troviamo Puppela, catena specializzata nella realizzazione di pupazzi a misura di dito dedicati ai più famosi personaggi del mondo anime e manga. Come facilmente immaginabile, questa volta è toccato ai personaggi di My Hero Academia, rivelatisi capaci di stupire il web già grazie alla prima immagine dei prodotti disponibile a fondo news. Ognuno dei burattini da dito è alto 9cm ed è lavorato in ogni dettaglio. La nuova linea per ora comprende Tsuyu, Fumikage, il Preside Nezu e Gang Orca.

Secondo quanto svelato dalla compagnia, i pupazzetti saranno venduto a un prezzo di 800 yen ciascuna e verranno resi disponibili dal 20 dicembre 2019. Attualmente è però già possibile preordinarli, con risultati a dir poco incoraggianti, visto e considerato che il pubblico nipponico sembrerebbe essersi lanciato in massa sul prodotto.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del terzo episodio di My Hero Academia 4. Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che il franchise vedrà il sopraggiungere di una nuova pellicola a tema intitolata My Hero Academia: Heroes Rising.