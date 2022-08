My Hero Academia: quali conseguenze avrà per Deku quel tragico avvenimento?

L’improvvisa e inaspettata scomparsa di quel personaggio in My Hero Academia 362 è stata un duro colpo per il fandom dell’opera di Kohei Horikoshi. L’impatto più forte di questo decesso lo si avrà però solamente quando Midoriya verrà a conoscenza di quanto accaduto. A quali conseguenze porterà la morte di uno dei protagonisti di My Hero Academia?

Il finale di My Hero Academia 362 spegne il sogno di Bakugo, il quale dopo essersi rilanciato in battaglia più forte che mai è caduto sotto il terribile colpo di Shigaraki/All For One. L’ultimo ricordo di Kacchan è rivolto verso All Might e Deku, entrambi parte significativa della sua infanzia e della sua crescita personale e professionale.

La morte di Bakugo sarà l’evento più traumatico che Deku abbia mai affrontato finora e All For One è ben conscio di ciò, dato che già nella prima guerra tra Heroes e Villain una grave ferita subita da Dynamight fece sbocciare il One For All nel ragazzo.

Dunque, All For One ha ucciso Bakugo solamente per spingere Deku oltre i suoi attuali limiti e per fargli perdere completamente la ragione a causa della disperazione e della rabbia provata. Ma questo piano potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per il villain, poiché la morte del suo migliore amico potrebbe risultare l’arma vincente di Midoriya.