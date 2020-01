My Hero Academia: le conseguenze della lotta di Deku ed Eri nello scorso episodio

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia è arrivato alla conclusione. Un finale piuttosto amaro, come abbiamo potuto vedere. Al termine dello scontro finale con Chisaki, Midoriya ha subito il pesante contraccolpo del quirk di Eri.

Nella battaglia finale tra Overhaul e Deku, la piccola Eri è stata davvero decisiva. Grazie al suo misterioso quirk, Midoriya ha potuto utilizzare al massimo il suo One For All senza preoccuparsi di subire contraccolpi pesanti sfoggiando, prima del previsto dai suoi allenamenti, una forza che non gli appartiene ancora perfettamente. Con quest'energia è riuscito ad avere la meglio sul potere di Chisaki e sulla mostruosa fusione con i suoi fedelissimi sottoposti come possiamo apprendere dalla recensione dell'episodio 14 di My Hero Academia. Ma tutto ha un prezzo, anche il salvataggio di una bambina. Eri, non ancora in grado di controllare la sua abilità, ha rischiato di uccidere il suo salvatore portandolo all'autodistruzione cellulare. Solo l'intervento tempestivo del professor Aizawa riesce a scongiurare il peggio, grazie al suo quirk che annulla i poteri. Cosa ne sarà adesso della piccola Eri? Lo scopriremo nei prossimi episodi della serie.

Intanto è già possibile dare un fugace sguardo al prossimi avvenimenti che riguarderanno i ragazzi della 1-A in questa anteprima di My Hero Academia episodio 15. Vi lasciamo con una chicca, ossia il calcolo della vera forza di Deku condotto da un fan in una teoria