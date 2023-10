My Hero Academia: i consigli del presidente di Bones sulla gestione di uno studio

Nato esattamente 25 anni fa, nell’ottobre del 1998, lo studio d’animazione Bones ha prodotto alcune delle serie anime più apprezzate dagli appassionati. Da Fullmetal Alchemist Brotherhood a My Hero Academia lo studio ha continuato ad affermarsi in un settore in continua crescita, questo grazie anche alla sapiente gestione dei dirigenti.

In una recente intervista l’attuale presidente di Bones, Masahiko Minami ha discusso apertamente di alcuni degli aspetti più rilevanti dell’amministrazione di uno studio d’animazione, donando anche importanti consigli a quelle aziende che puntano a crescere ed espandersi in un ambiente così competitivo e variegato. Stando alle parole di Minami sono due gli aspetti centrali da rispettare all’interno di un’azienda del genere per raggiungere popolarità e successo utili per sopravvivere nel settore.

Il primo riguarda la produzione di lavori e opere del tutto originali, quindi distaccate da una base cartacea, come i manga, e in cui gli artisti dello studio possono fondere la loro creatività per realizzare un prodotto unico e quindi distinguibile rispetto alla mole di prodotti fin troppo simili che permeano il mercato. “Negli uffici di Bones, comprendiamo la necessitò di favorire la creatività e l’immaginazione di ogni membro dello staff. L’aspetto creativo è cruciale”, ha così commentato Minami.

Il secondo aspetto riguarda invece la produzione di serie che riescano a coinvolgere non solo gli spettatori, ma anche gli animatori e lo staff dietro tutti i processi creativi, poiché, sempre secondo Minami, “sia i creatori coinvolti nella produzione che il pubblico desiderano realizzare e assistere a qualcosa di piacevole”. Cosa ne pensate di queste parole da parte del presidente dello studio Bones? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

In conclusione, ecco il nuovo poster promozionale per la settima stagione di My Hero Academia, e vi lasciamo ai 10 momenti più commoventi delle prime sei stagioni.