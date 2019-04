My Hero Academia: ecco i contenuti del tankobon numero 23

My Hero Academia sta per tornare nelle fumetterie ed edicole nipponiche con il volume 23 e anche una light novel, che vede Deku e Mirio in compagnia della piccola Eri mentre si divertono al festival culturale della scuola. Intanto però iniziano ad essere rivelati anche i primi contenuti extra del prossimo tankobon.

Il tweet in calce di Your Anime Guy rivela la copertina del volume 23 di My Hero Academia, già mostrata dal sito ufficiale della Shueisha ma anche i contenuti speciali inseriti da Kohei Horikoshi nel nuovo tankobon. Innanzitutto, sulla costina della copertina è presente Rikishi Sato, altro membro della classe 1-A della U.A. e compagno di classe del protagonista Deku.

All'interno del volume di My Hero Academia possiamo trovare l'indice che ci mostra la presenza di ben dodici capitoli invece dei soliti nove, probabilmente dovuto al fatto che l'autore negli scorsi mesi non è riuscito a fare capitoli più lunghi di quindici pagine. Vediamo poi una ulteriore pagina di apertura del volume dedicata all'Hero professionista Hawk. Non si conosce ancora invece se ci saranno altri contenuti extra dedicati a eroi come nei volumi precedenti, con tanto di scheda tecnica e background.

My Hero Academia è da poco entrato in una nuova fase narrativa che ha visto protagonista la League of Villain di Tomura Shigaraki.