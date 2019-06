My Hero Academia: continua la lotta della League of Villain nel capitolo 233

Nonostante la stanchezza derivante dall'ultimo periodo passato a combattere Gigantomachia, i ragazzi della League of Villain sono riusciti a creare parecchio caos nella cittadina dove sono stati forzatamente invitati, combattendo e uccidendo gli antagonisti. Ma abbiamo visto anche, nello scorso My Hero Academia, l'ingresso in campo di Re-Destro.

Mentre i cloni vagano per la città, il vero Twice si trova lì dove aveva affrontato i primi sgherri di Skeptic, preoccupandosi di proteggere Toga. Mentre prende le misure della ragazza per preparare a duplicazione e poter effettuare così una trasfusione di sangue, il generale dell'Armata di Liberazione dei Quirk sta facendo piazza pulita dei cloni di Twice sul percorso per dirigersi nel luogo in cui si trova l'originale.

Intanto, nel resto della città, Spinner e la moltitudine di Twice stanno per concentrarsi su Hanabata, in modo tale da fermare il suo potere di aizzare le folle. Koku Hanabata, il suo nome in codice è "Trumpet" e possiede un dispositivo capace di alimentare il suo potere al costo di far finire subito la resistenza dei suoi adepti. Il quirk si chiama "incitazione" e più è alta la sua voce, più chi ha aperto il suo cuore a lui ottiene forza e vigore sia fisico che mentale.

Spinner usa il suo quirk "Geco" per arrampicarsi sui muri ed evitare la folla impazzita, ma nel frattempo la torre centrale crolla per gli effetti di Shigaraki nello scorso capitolo di My Hero Academia. Spinner continua lo scontro con Hanabata, mentre lo scenario si sposta sulla torre. Le macerie rivelano un enorme Re-Destro che inizia a combattere con Shigaraki. Ma Re-Destro sembra troppo potente, riuscendo subito a rompergli una mano grazie al suo quirk "Stress".

Nel frattempo, nelle periferie della città, è tutto bloccato. Sliding Go sorveglia uno dei posti di blocco al limite, ma all'improvviso arriva un terremoto. Che sia l'arrivo di Gigantomachia? My Hero Academia la prossima settimana sarà in pausa, il manga di Kohei Horikoshi tornerà nuovamente nel numero 31 di Weekly Shonen Jump programmato per l'8 luglio.