My Hero Academia: copertina e pagina a colori con gli spoiler del capitolo 246

Torna la settimana di Weekly Shonen Jump e, mentre sulla rivista è in pausa il re dei re ONE PIECE, l'attenzione va tutta verso My Hero Academia. Il manga di Kohei Horikoshi ormai pubblicato da cinque anni riceve infatti una copertina e pagine a colori per celebrare l'anime, ma vediamo cosa succede negli spoiler del capitolo 246.

Il capitolo 245 di My Hero Academia ci aveva lasciato con un quesito, dato da Hawks a Endeavor tramite il libro di propaganda di Destro. La storia di questa settimana si intitola "Messaggio" e parte con un Tomura Shigaraki in sala operatoria, senza maglietta e tra le mani del dottore. Quest'ultimo chiede al villain perché vuole ancora più potere di quanto ne abbia ora, e Shigaraki risponde: "non odierò più gli eroi. La finirò la prossima volta."

Tomura si sdraia sul tavolo per prepararsi a un intervento chirurgico e riceve un avviso: nei prossimi mesi, dopo questa operazione, sentirà un dolore inimmaginabile, ma se riuscirà a superarlo avrà tutto a portata di mano. Un ReDestro sorridente chiede all'hero alato la situazione sui libri che sta dando in giro e sembra che il capo dell'organizzazione non si sia accorto del messaggio in codice di Hawks. ReDestro è convinto che Hawks stia spargendo la voce e sia capace di attirare verso il Fronte di Liberazione del Paranormale tutti i giovani aspiranti eroi e membri della società grazie alla sua influenza.

C'è anche un incontro tra Hawks e Dabi, con quest'ultimo che pensa che i giovani eroi non siano cresciuti tanti dal loro ultimo incontro. Tra sé e sé Hawks ringrazia di questo parere, dato che a lui è sembrato che il terzetto di ragazzi che ha aiutato Endeavor fosse già abbastanza forte da non necessitare dell'aiuto dell'hero number two.

Endeavor legge il codice di Hawks e deve prepararsi al futuro. Dopo si reca dai tre ragazzi e rivela che li prenderà tutti e tre sotto la propria ala. La classe A si separa e ognuno si avvia verso il proprio tirocinio, lo stesso vale per la classe B. In calce potete trovare le prime immagini di questo capitolo di My Hero Academia, con tanto di copertina di Weekly Shonen Jump e le pagine a colori di apertura.