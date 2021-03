My Hero Academia, cos'è davvero il One For All: l'autore lo ha accidentalmente svelato?

My Hero Academia si trova ad un punto della storia in cui diventa fondamentale conoscere le varie sfumature del One For All per comprendere quale potrà essere il destino di Deku e del suo quirk. In effetti, il sensei ha già iniziato a girare le carte presentandoci i predecessori del protagonista.

Anche se uno di questi sembra assomigliare a Bakugo, è pur vero che del One For All sappiamo ancora davvero troppo poco per comprendere a 360° cosa sia realmente questo misterioso quirk. Nonostante l'unicità di Deku non sia più trasmissibile, come rivelato al protagonista dai suoi predecessori, c'è ancora un metodo con il quale Midoriya può essere privato della sua abilità, ovvero tramite All For One.

Ad ogni modo, in occasione del capitolo 241 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi lascia riflettere Deku durante un'intervista dopo che il nostro eroe è riuscito ad utilizzare il potere del quinto possessore, "Blackwhip", e indagando nel suo subconscio paragona il vero potere del One For All ad un portone sigillato da molteplici lucchetti. Fin qui nulla di strano, tuttavia, il sensei ha recentemente realizzato un'illustrazione originale per il BNHA Exhibition, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae un essere con un occhio fuoriuscire da un portone.

La domanda sorge spontanea e lasciamo a voi il piacere di tirare le somme: per quale motivo disegnare un essere del genere in occasione di un evento specifico per My Hero Academia? Ma soprattutto, quale legame si cela dietro quel portone che l'autore ha avuto premura di disegnare appositamente durante uno dei passati capitoli per chiarire i pensieri di Deku? Che il One For All sia un essere senziente? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.