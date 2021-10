My Hero Academia: cos'è un quirk risvegliato e chi lo possiede finora

In un anno imprecisato, la società è nettamente cambiata con l'arrivo dei quirk, dei poteri che hanno modificato il DNA delle persone. Man mano, le persone hanno trasferito alla propria prole queste abilità, creando l'attuale mondo di My Hero Academia dove quasi chiunque ha un potere unico.

Ci sono tuttavia ancora tante cose che non si conoscono bene su questi poteri. Alcuni possono essere trasferiti, altri hanno poteri che trascendono le leggi della fisica o della logica e altri ancora riescono imprevedibilmente a potenziarsi nel tempo. Questi ultimi hanno una sorta di "risveglio" nel quirk che causano una modifica per il portatore. In particolare, si sono manifestati durante il recente arco di My Hero Academia 5 "My Villain Academia".

Ma cos'è di preciso questo risveglio del quirk? Il fenomeno è imprevedibile e impossibile da allenare: grazie a uno shock molto forte, causato da stress, danni fisici, pressioni psicologiche o molto altro ancora, un quirk si espande ampliando le abilità in proprio possesso. Finora abbiamo visto soltanto tre quirk risvegliati in My Hero Academia.

Il primo è di Geten, dovuto allo stress sopportato dal personaggio quando Re-Destro si ustionò. Inizialmente, il potere di Geten era quello di controllare telecineticamente il ghiaccio. Tuttavia, dopo il risveglio, è diventata in grado di controllare la forma del ghiaccio, la sua temperatura e quindi la capacità di creare dell'altro ghiaccio dalle fonti d'acqua nelle vicinanze, ampliando notevolmente il proprio potenziale offensivo.

Il secondo visto è quello di Himiko Toga. L'assassina liceale, succhiando il sangue di una sua vittima, riesce a ottenerne il DNA e a prendere le sue sembianze. La trasformazione tuttavia non le ha permesso di utilizzare il quirk del sangue di riferimento, mentre il risveglio ha garantito un'evoluzione proprio in tal senso. Durante la battaglia con Curious è stata messa pesantemente alle strette e quindi ciò ha causato quest'evoluzione che le ha consentito di usare il quirk di Uraraka.

Infine c'è il più importante e letale, il quirk di Tomura Shigaraki, il capo della League of Villain. Il suo quirk Decadimento si è risvegliato dopo settimane di stress causato da Gigantomachia, poi quello di Re-Destro, il tutto unito a un fisico e una psiche sempre più stremati. Inizialmente, per usare il Decadimento, Shigaraki era costretto a toccare il bersaglio con tutte e cinque le dita per causarne la polverizzazione. A prescindere dal materiale, Shigaraki poteva distruggere qualunque cosa, ma il suo quirk agiva soltanto su un oggetto. Con l'evoluzione, il capo dei cattivi può toccare un singolo oggetto e poi far propagare da lì il decadimento, creando così un'ondata di distruzione devastante e quasi impossibile da fermare.