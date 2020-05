My Hero Academia, cos'è la 'Tesi sulla singolarità dei Quirk' e perché è così importante?

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia si è spesso parlato della Tesi sulla singolarità dei Quirk, nome dell'assunto creato dal Dr. Kyudai Garaki e destinato, in un modo o nell'altro, a portare ulteriori sconvolgimenti nel mondo creato da Kohei Horikoshi. Ma di cosa parla esattamente questa teoria e per quale ragione è considerata un tabù?

Nel capitolo 270 di My Hero Academia i fan hanno assistito ad un'interessante conversazione tra il dottore e President Mic, in cui il primo ha rivelato: "70 anni fa il mondo si è fatto beffe di me e della mia tesi sulla singolarità dei Quirk. Dicevano che era assurda, che non avevo prove, e così l'hanno ignorata. Oggi c'è un intero culto che crede a quella teoria". La ricerca di Garaki è una della cause scatenanti della guerra tra eroi e villain, nonché ragione per cui Tomura Shigaraki è così vicino a sbloccare il potenziale di All for One.

La tesi di Kyudai Garaki si basa su un semplice assunto, secondo il quale i Quirk continuerebbero ad evolversi nel tempo, crescendo generazione dopo generazione. Ogni abilità dunque si modifica, diventando più complessa o semplicemente più forte. Tuttavia, secondo il dottore, questa evoluzione renderebbe i Quirk sempre più difficili da controllare, visto che il corpo umano non si evolve con loro. Nell'immaginario di Garaki tutto questo potrebbe portare ad un mondo in cui gli umani non sono più in grado di controllare le proprie abilità, e di conseguenza al caos.

La tesi venne definita assurda e carente di prove, e Kyudai venne preso in giro dagli altri ricercatori. Secondo il dottore il mondo non era pronto ad accettare una tesi disfattista, e dopo gli insulti decise di sparire dalla circolazione fino a quando, tempo dopo, non venne contattato da All For One. Il villain decise di investire nelle ricerche di Garaki e di conseguenza, il dottore diventò uno dei suoi più fidati collaboratori.

Nel mondo di My Hero Academia i sostenitori di Kyudai vengono ancora ritenuti come parte di un culto, ma indubbiamente la poca considerazione ricevuta dalla tesi è stata una della cause che ha portato al risveglio dei poteri di Tomura Shigaraki.

E voi cosa ne pensate? La teoria potrebbe avere un fondo di verità?