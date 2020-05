My Hero Academia: cos'ha vissuto Tomura Shigaraki nel capitolo 270?

Tomura Shigaraki è il primo villain introdotto in My Hero Academia e ormai è diventato uno dei nemici principali della saga creata da Kohei Horikoshi. Ancora non si sa se la sua minaccia durerà da qui fino alla fine del manga, ma sicuramente al momento è in corso una storia che lo vede al centro degli eventi come un forte catalizzatore dei villain.

Abbiamo conosciuto il passato di Tomura Shigaraki in My Hero Academia volume 25, quando durante la lotta tra la League of Villain e l'Armata di Liberazione dei Quirk di Redestro, il potere del nipote di Nana Shimura si è completamente risvegliato. Quello Shigaraki aveva quindi molta più forza a disposizione, ma col dottor Garaki ha deciso di portare avanti un esperimento che potesse donargli ancora più potere.

Questo processo non è giunto al termine per l'intervento degli heroes negli ultimi capitoli di My Hero Academia, ma Shigaraki ha comunque vissuto una sorta di sogno che ha definitivamente confermato il passaggio di All for One. Durante questo sogno, Shigaraki si è ritrovato in un mondo ricco di macerie, un simbolo di ciò che si è lasciato dietro, e mani giganti.

Durante questa visione mentale c'è stata però anche l'apparizione della sua famiglia, dalla sorella alla madre, i nonni materni e il padre, ma anche la nonna mai conosciuta Nana Shimura. Tutta la sua famiglia viene completamente annichilita dal potere di Shigaraki che si lascia indietro la sua vita per ereditare All for One.