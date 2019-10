My Hero Academia: cos'hanno in serbo gli spoiler del capitolo 245?

Così come nel volume 21 di My Hero Academia, anche la nuova storia preparata da Kohei Horikoshi per il prossimo arco narrativo sembra implicare fortemente un lavoro a stretto contatto per Endeavor e Hawks. I due eroi attualmente sono i più forti e primi in classifica, cosa potrebbe uscirne da una loro collaborazione per affrontare i villain?

Le prime immagini di My Hero Academia capitolo 245 sono arrivate in rete e ci danno quindi modo di avere un assaggio degli eventi narrati su Weekly Shonen Jump questa settimana. La nuova storia si intitola "Entrare in azione", ed Endeavor nota subito qualcosa di strano nel modo di fare di Hawks. Quest'ultimo però gli cede soltanto il libro chiedendogli di leggerlo.

Deku commenta che se è un libro raccomandato dall'eroe numero 2 in classifica, anche lui vuole leggerlo, così Hawks cede anche ai tre ragazzi una copia del libro. Todoroki pensa che questo libro deve proprio piacere al numero 2, e Deku concorda considerato quante copie da cedere aveva.

Hawks chiede loro di leggere almeno le parti che lui ha sottolineato, perché le raccomanda lui stesso. Deku e Todoroki si interessano ancora di più all'hero, mentre Bakugo sembra annoiato. I ragazzi arrivano poi all'agenzia di Endeavor e ricevono spiegazioni sul funzionamento dell'organizzazione da alcune spalle. Adesso devono solo aspettare che Endeavor dia loro qualcosa da fare.

Nel suo ufficio, Endeavor guarda attentamente il libro di Hawks, cercando di capire cosa significhi ma senza riuscirci. Capisce però che Hawks si è comportato in modo strano e che le cose dette non erano i suoi veri pensieri.

Hawks intanto è tornato al quartier generale dell'armata di liberazione, spiegando di aver iniziato a spargere ovunque il loro credo, per poi andarsene anche da quel luogo. In realtà però rimane nei paraggi per spiare segretamente le conversazioni nella stanza utilizzando una delle piume lasciate lì. Toga chiede a Tomura se lo farà subito, adesso che ne ha il "potere". Qualcun altro risponde che tutto sarà distrutto nel giro di quattro mesi. My Hero Academia torna la prossima settimana su Weekly Shonen Jump.