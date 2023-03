My Hero Academia: che cosa sta accadendo al corpo di All For One?

Il Re Demone di My Hero Academia continua a diventare sempre più pericoloso. Se i vari scontri con All Might avevano debilitato il suo corpo costringendolo a indossare perennemente un respiratore artificiale, in questo Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi All For One è più in forma che mai.

Pur avendo perso il controllo del suo secondo corpo, quello di Tomura Shigaraki che avrebbe dovuto permettergli di dare vita a una nuova era oscura, All For One non è mai stato così pericoloso. Che cosa sta accadendo al corpo del Simbolo della Paura?

Sconfitto da Endeavor e Hawks non molti capitoli or sono, All For One giocò il tutto per tutto sfruttando uno dei proiettili di Overhaul derivati dal Quirk: Riavvolgimento di Eri. Il corpo del Re Demone è tornato dunque ringiovanito di colpo, portando il villain a tornare in età adulta. A proposito, conoscete l'età di All For One in My Hero Academia?

Questo processo non è ancora giunto a conclusione, come i lettori hanno ben potuto vedere dal capitolo 382 di My Hero Academia. Dopo aver subito la furia oscura di Tokoyami e Dark Shadow, All For One si sbarazza della presa dell'aspirante eroe della Yuei attraverso una gigantesca esplosione. Quando il lampo di luce si dissolve, Fumikage nota che All For One è ancor più giovane che in precedenza.

All For One è talmente ringiovanito da sembrare quasi un coetaneo dei protagonisti della Classe 1-A della U.A. Academy. Questo suo aspetto non deve però trarre in inganno gli Heroes, poiché il livello d'allerta è massimo. Secondo voi, All For One continuerà a diventare sempre più giovane oppure questo è il suo stadio finale?