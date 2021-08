My Hero Academia: cosa è accaduto al Quirk di Toga? Paura e sogni alla base del power up

La Satgione 5 di My Hero Academia continua ad addentrarsi in My Villain Academia, un arco narrativo che porterà a un radicale cambiamento dei suoi protagonisti. L'Unione dei Villain, infatti, priva di All For One e Kurogiri, entrambi catturati dagli Heroes, sta cercando di rimettersi in gioco cercando nuove fonti di potere.

Invitati nella città di Deika, i componenti della League of Villain subiscono l'attacco dell'Armata di Liberazione dei Superpoteri, un gruppo criminale guidato dal perfido Ri-Destro che conta oltre cento mila unità. Nella società c'è spazio per una sola fazione di Villain, chi sopravviverà allo scontro?

Immediatamente, gli uomini al servizio di Shigaraki vengono fronteggiati dai capitani del Meta Liberation Army: a Himiko Toga spetta il compito di combattere Curious, ex dirigente di una casa editrice il cui vero nome è Chitose Kizuki.

Da buona "giornalista" che era, Curious comincia la sua intervista: intende sapere tutto su Toga, la sua storia, le sue disturbanti origini, e il motivo per cui è divenuta una vampira succhiatrice di sangue.

Questa interminabile raffica di domande porta la reginetta dell'Unione dei Villain a una spirale introspettiva. Quasi sul punto di cedere agli attacchi della fazione avversaria, Toga capisce finalmente il motivo per cui combatte. Lei vuole essere come le persone che ammira, vuole poter amare e vivere, e, infine, vuole poter fare ciò che preferisce, ossia bere sangue, senza che nessuno la giudichi.

Assaporando un ultima fialetta di sangue, quello di Uraraka, la bionda, psicopatica Villain diventa l'aspirante eroina dello Yuei. Questa volta, però, non acquisisce più solamente l'aspetto esteriore, ma anche il Quirk del soggetto di cui ha bevuto il sangue.



La paura della morte, la speranza e la voglia di vivere, hanno portato il Quirk di Toga a una sostanziale evoluzione. D'altronde, così come gli aspiranti eroi si sono potenziati nei due archi narrativi precedenti, anche i Villain possono migliorarsi al grido di "Plus Ultra!".

Vi lasciamo al confronto tra l'episodio 21 e il manga e alla preview di My Hero Academia 5x22.