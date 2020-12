My Hero Academia: cosa ne è stato di Gigantomachia?

Con il susseguirsi di eventi drammatici e inaspettati e con continui rimescolamenti di carte in tavola, l'attuale arco narrativo del manga di My Hero Academia non smette di stupire i fan. Ma dopo che uno dei villain sembra essere stato messo finalmente al tappeto, la guerra sembra finalmente volgere a favore di Deku e compagni.

Grazie al clamoroso e assolutamente inatteso ritorno di Best Jeanist e Lemillion e all'apparente sconfitta di Gigantomachia, la bilancia dello scontro sembra ormai pendere a favore dei Pro Heroes. Nonostante ciò, Shigaraki, Dabi e gli altri membri dell'Unione dei Villain ancora attivi sembrano ancora decisi a completare la loro missione.



Sedato per opera dei ragazzi della Classe 1-A del Liceo Yuei e legato dal Quirk di Best Jeanist, Gigantomachia barcolla pericolosamente per il campo di battaglia. Tuttavia, a dargli il colpo di grazia è Endeavor, il quale gli sferra uno dei suoi micidiali attacchi.

Sarà bastato per mettere il gigantesco e temibile villain al tappeto? Visti i numerosi colpi di scena, esserne certi è ancora improbabile. L'ex servitore di All For One potrebbe benissimo rialzarsi improvvisamente e ricongiungersi al suo attuale padrone, Tomura Shigaraki. E voi cosa ne pensate, Gigantomachia è stato messo K.O. da Endeavor? Nel frattempo, grazie a Mr. Compress, My Hero Academia 294 è trend sui social. Scopriamo la reazione dei protagonisti al nuovo nome da eroe di Bakugo in My Hero Academia.