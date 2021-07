My Hero Academia: cosa fanno Hawks e Mirko nel tempo libero? La risposta in uno sketch

Shоuta Noguchi, assistente dell'autore Kohei Horikoshi, è diventato famoso in rete a causa dei suoi splendidi sketch dedicati agli eroi di My Hero Academia, spesso premiati dai fan con decine di migliaia di like. L'autore pubblica saltuariamente i disegni sul suo profilo Twitter, e ultimamente ha deciso di dedicarne uno a Mirko e Hawks.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione di Noguchi, in cui vengono mostrati i due Pro Hero durante un giorno libero. Entrambi portano con sé uno skateboard, e Hawks indossa persino una t-shirt con il volto di Tsukuyomi, lo studente della 1-A a cui ha fatto più volte da maestro. Un simpatico spaccato di vita quotidiana, per due eroi che come ben sappiamo sono spesso impegnati in missioni estremamente pericolose.

Hawks e Mirko sono stati protagonisti di uno degli ultimi archi narrativi di My Hero Academia, che con tutta probabilità vedremo adattato nella sesta stagione dell'anime. Nel manga di Horikoshi gli eroi non hanno avuto un momento di pausa dalla festa di Natale del Volume 25, e oggi, quando siamo arrivati al capitoli 321, la situazione non è molto diversa.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste allo sketch di Noguchi? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà questa domenica con una nuova uscita, e che domani, 1 agosto 2021, andrà in onda l'episodio 5x18 dell'anime.