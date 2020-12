My Hero Academia: cosa si nasconde sotto la maschera di Mr. Compress?

La guerra tra eroi e villain messa in scena nell'attuale arco narrativo di My Hero Academia non smette di stupire i lettori. Dopo la clamorosa rivelazione di Dabi e l'inaspettato ritorno in battaglia di due eroi, questa volta è Mr. Compress a essere sotto i riflettori.

Il nuovo capitolo del manga di My Hero Academia vede Mr. Compress mettere in gioco tutto se stesso per un'ultima esibizione. Pur di combattere per i propri sogni e per quelli del resto della sua squadra, il villain è disposto a correre un serio pericolo.

Mentre Best Jeanist continua a catturare nemici con il suo Quirk, Shigaraki sembra ormai fuori gioco. Vedendo lui e Spinner perdere conoscenza, Mr. Compress decide di fare un'ultima azzardatissima mossa: sacrificare una parte di sé per trasformare in perle e salvare i suoi compagni.

Mettendo in atto questo ultimo trucco di magia, il villain rivela il suo sogno e il legame con il leggendario re dei banditi Oji Harama. Mr. Compress afferma di essere il pronipote di quella mitica figura e proprio per questo intende debellare tutti gli eroi che lavorano unicamente per denaro.

Con tutti i suoi desideri ormai nelle mani del suo capo Tomura Shigaraki, finalmente Mr. Compress svela ai lettori il suo vero volto. L'ultimo spettacolo del mago è andato in scena in My Hero Academia 294. Scopriamo data e teorie sul capitolo 295 di My Hero Academia.