My Hero Academia, cosa ne pensano gli altri autori? Ecco i commenti di 7 grandi mangaka!

Sette tra i più importanti autori giapponesi in circolazione hanno espresso la loro opinione su My Hero Academia, in occasione dell'inizio della mostra d'arte My Hero Academia: Drawing Smash. Tra i mangaka spiccano Eiichiro Oda (ONE PIECE) e Masashi Kishimoto (Naruto), ma non mancano nuovi talenti come Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) e Yuki Tabata (Black Clover).

I sette mangaka in questione hanno scritto un commento di poche righe su My Hero Academia e il suo autore, Kohei Horikoshi, e hanno realizzato uno o più sketch su richiesta di Shueisha per aiutare a promuovere la colossale mostra d'arte. L'evento si è già confermato un successo, e fortunatamente l'utente Twitter Audrey ha pubblicato in rete una traduzione delle "recensioni" degli autori.

Eiichiro Oda (ONE PIECE)

Quando provi a disegnare un personaggio di My Hero Academia, ti accorgi di quanto sia elaborato il chaarcter design. Penso sempre che la soluzione migliore sarebbe provare disegnarli in combattimento, visto che avrebbero meno dettagli. Questo è uno dei motivi per cui stimo Kohei Horikoshi, a lui piace disegnarli così, e sembrano così forti che è come se riuscissero a provocare un impatto nel lettore! Questa è una delle ragioni per cui il manga è riuscito a catturare il cuore dei fan! Congratulazioni per la tua prima mostra!

Tite Kubo (Bleach)

Se gli eroi esistessero davvero, come li vedrebbe la società? Horikoshi è bravissimo a far coesistere il grande stile dei suoi personaggi con un delicato senso di realismo di fondo, e queste due cose, unite al tema della storia, sono le ragioni per cui My Hero Academia è così incredibile! Congratulazioni per la mostra!

Masashi Kishimoto (Naruto)

L'arte di Horikoshi è semplice ma lui è bravissimo a disegnare, e proprio questo suo talento eleva il valore artistico del manga. Il suo stile è così ricco che credo gli serva davvero tanto tempo per disegnare. Rispetto molto la sua arte perché credo che permetta ai personaggi di esprimere una vasta gamma di emozioni, che lui riesce sempre a ritrarre efficacemente da più angolazioni. Per me un artista in grado di disegnare bene mani e occhi è già di per sé molto capace, ma Horikoshi è di un livello superiore, è così bravo da rendermi geloso!

Daisuke Ashihara (World Trigger)

Prima di iniziare a lavorare su World Trigger, ho avuto modo di confrontarmi di persona con Kohei Horikoshi. Mi ricordo che mi fece vedere un suo disegno e pensai "Wow, non arriverò mai a questo livello!", secondo qualcuno quel disegnò mi stupì talmente tanto che rinunciai a disegnare a mano e passai al digitale, ma sono solo rumor.

Sono passati dieci anni da quel giorno, e ancora non so se riuscirò mai a raggiungere lo stesso livello di Horikoshi. In tutti i casi, sono riuscito a fare uno sketch per la sua mostra d'arte, quindi se non altro penso sia una testimonianza della mia crescita come artista. Disegnare i personaggi di My Hero Academia è molto divertente, consiglio a tutti di provarci! Ah, e ad ogni modo, congratulazioni per la mostra d'arte!

Yasuki Tanaka (Summer Time Rendering)

Horipi (ti prego fatti chiamare così a vita), ti faccio le mie congratulazioni per la mostra d'arte! Mi ricordo che quando lavorarvi per me disegnavi sempre, anche durante le pause! La mia prima impressione fu "Ok, questo è un genio". Ah un'altra cosa Horipi, hai lasciato un paio di sketch nel mio ufficio e ti volevo dire che non li ho mai buttati via. Li conservo come fossero un tesoro. Magari li mostrerò alla tua prossima mostra d'arte! Continua così, e ricorda che farò sempre il tifo per te!

Yuki Tabata (Black Clover)

Horikoshi-sensei eh... se non ricordo male la prima volta che io e Horipi ci incontrammo fu a causa di una conoscenza in comune. In quel periodo avevo già sentito parlare di lui, e ricordo che mi diede una mano a pubblicare un one-shot su Shonen Jump. Mi ricordo anche era molto più giovane, ma i suoi disegni era già migliori dei miei. Oggi scriviamo entrambi per Jump, ma i suoi disegni continuano a darmi i brividi.

Durante la serializzazione ricordo che vivevamo in due appartamenti vicini, quindi un giorno ci accordammo per mangiare un boccone insieme. Purtroppo eravamo entrambi pieni di impegni, e alla fine non riuscimmo a farlo. In quel periodo era dura riuscire a stare al passo con le necessità di Jump, ma fu una sfida che portammo a termine insieme.

Horipi mi ha persino chiamato al telefono nel giorno in cui mia moglie ha partorito. È una persona eccezionale, quindi voglio congratularmi con tutto il cuore per la sua prima mostra d'arte!

Gege Akutami (Jujutsu Kaisen)

Io faccio parte di quel gruppo di scrittori che vorrebbe essere adorati da Horikoshi. Io e tanti altri giovani autori ci diamo battaglia ogni settimana dicendoci "No, sono io il kouhai di Horikoshi!". Forse dovremmo provare ad andare d'accordo. Però beh, almeno io posso parlare con lui! Congratulazioni per la mostra, sensei!

