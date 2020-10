My Hero Academia: a cosa porterebbe la morte di uno dei protagonisti?

L'arco narrativo Guerra di Liberazione Paranormale di My Hero Academia ha coinvolto i Pro Heroes in una violentissima battaglia con i Villain guidati da Tomura Shigaraki. I risultati dello scontro sono stati devastanti per ambo le fazioni, ma la morte di uno dei giovani protagonisti potrebbe sconvolgere l'opera.

Durante gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia, pur di proteggere il suo eterno rivale Midoriya, Bakugo si è parato dinanzi a un attacco mortale sferrato da Shigaraki. Lo studente della Classe 1-A del Liceo Yuei è stato trapassato da diverse lame, riportando gravissime ferite all'addome. Le sue condizioni sembrano critiche e data l'assenza di soccorsi immediati, il giovane eroe potrebbe morire dissanguato. Ma anche in questa disperata situazione, in My Hero Academia 287 Deku non si arrende al male.

L'ultimo arco narrativo dell'opera di Kohei Horikoshi ha completamente ribaltato lo status di Bakugo, il quale è passato da giovane ribelle a eroe disposto al sacrificio pur di compiere il suo dovere. Se questo dovesse essere il suo addio definitivo, la serie subirebbe un exploit incredibile e inaspettato. Bakugo, grazie al suo Quirk e alla sua personalità, è uno dei personaggi preferiti dai fan, i quali si ritroverebbero con il cuore spezzato.



Dunque, se mai Bakugo dovesse morire in My Hero Academia, questo rappresenterebbe il momento ideale. Il gesto di redenzione da lui appena compiuto andrebbe a pareggiare lo struggente atto di coraggio compiuto da Midoriya, ancora privo di Quirk, nei primi episodi della serie. Nonostante l'indubbia epicità di questa eventualità, l'addio di Bakugo costituirebbe ugualmente una grave perdita sia per il mondo degli Heroes che per tutti gli appassionati. Nell'attesa di novità sul suo stato di salute, un fan ha ricreato a colori l'ira di Deku di My Hero Academia 286.