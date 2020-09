My Hero Academia: cosa possiamo aspettarci dal futuro della serie?

Come i fan sicuramente sapranno, l'epopea di My Hero Academia è giunto a un punto a dir poco critico della sua storia, con i nostri ben noti eroi ritrovatisi a dover affrontare quella che è indubbiamente la più dura sfida che gli si sia mai parata innanzi, un susseguirsi degli eventi che sta tenendo i fan con il fiato sospeso.

Nell'ultimo arco narrativo dell'opera, infatti, Shigaraki ha ereditato il potere dell'All For One riuscendo a riunire un pericoloso esercito di Villain, un disastro d'enormi proporzioni che ha portato anche alla dipartita di personaggi ben noti. Ora che però la storia in questione si prepara a quelle che probabilmente saranno le battute finali, in molti si domandano come il tutto proseguirà.

Tra dubbi e quesiti hanno trovato spazio moltissime teorie, lì dove quella più accredita pare indicare l'imminente sopraggiungere della cosiddetta "Era dei Villain". Ora che l'All For One è in mano al nemico - e considerando il gran numero di criminali che sta devastando il paese - non è difficile immaginare che il prossimo arco narrativo andrà traducendosi in uno scontro senza pietà tra il bene e il male, lì dove sia i Pro Hero che gli studenti del Liceo Yuuei dovranno collaborare per salvare il mondo. In particolare, molti fan immaginano anche che il futuro dell'opera vedrà la dipartita di molti personaggi noti, segno dell'importanza che questa vera e propria guerra andrà a ricoprire nell'intreccio narrativo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente Ryan Stegman, artista di Venom e Spider-Man, ha realizzato una splendida Variant Cover dedicata a My Hero Academia.