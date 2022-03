My Hero Academia: cosa dice del Pro Hero Endeavor il test delle personalità?

Diversi personaggi di My Hero Academia risultano difficili da analizzare sia per i loro trascorsi passati, poco approfonditi, per il poco spazio che hanno all’interno della storia o per il loro carattere. Tra questi Endeavor è sicuramente uno dei più rilevanti, ed è quindi interessante provare ad analizzare tramite il test delle personalità.

Per anni Enji Todoroki è vissuto all’ombra del Simbolo di Pace e Pro Hero Numero 1 All Might, impegnandosi in ogni modo di raggiungerlo e superarlo, persino sfruttando i poteri ereditati dai suoi figli. Nonostante non sia molto popolare, Endeavor è incredibilmente potente, e la sua presenza sul campo di battaglia può determinarne le sorti a favore degli Heroes.

Analizzando Enji dal punto di vista dell’indicatore Myers-Briggs, al quale ci si riferisce con MBTI, rientra nel tipo ISTJ-A, archetipo definito come Logico. La sigla ISTJ sta per Introverted Observeant Thinking and Judging, ovvero un osservatore introverso che pensa e giudica in ogni situazione. Inoltre gli individui che appartengono a questo gruppo risultano anche essere particolarmente attivi, operativi, leali, e spesso con una personalità carismatica.

Endeavor assorbe continuamente dati e informazioni dal mondo esterno, processandoli in maniera attenta per sapere come meglio agire per ottenere i risultati prefissati. Qualora però i loro metodi si rivelassero fallaci, si limiterebbero a rivalutare l’intera situazione, senza soffermarsi a pensare sui fattori che hanno contribuito a stravolgere i piani iniziali. Enji è estremamente pragmatico ed efficiente, guidato da un profondo senso del dovere, tuttavia questo può cadere di fronte a pesanti shock, come il messaggio di Dabi, suo figlio Toya, trasmesso in tutto il Giappone.

Nella serie Endeavor si è impegnato al massimo pur di raggiungere i livelli di All Might, ha un’agenzia di Hero che funziona molto bene e molto probabilmente giocherà un ruolo centrale nella battaglia finale contro i Villain.

