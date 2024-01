My Hero Academia, cosa rappresenta il sorriso per All Might?

All Might è uno dei personaggi più amati dalla community di My Hero Academia. L'eroe dal ciuffo biondo dell'opera di Horikoshi ha sempre travolto chiunque con un sorriso iconico e caloroso. Ma perché, per All Might, sorridere è così importante?

All Might è stato il Simbolo della Pace per diversi anni, raggiungendo il suo personale apice nello scontro con All For One, disegnato splendidamente ma anche animato in modo magistrale dall'adattamento anime, nella terza stagione.

Ciò che ha reso All Might un personaggio davvero memorabile, oltre al suo spiccato senso di giustizia e al suo spirito di sacrificio, è il suo sorriso distintivo. Kohei Horikoshi, nel corso della pubblicazione dei capitoli di My Hero Academia, ha piano piano chiarito il perché l'ex Eroe N°1 sorrida costantemente.

Prima di diventare così forte, All Might era senza Quirk, proprio come Deku, il protagonista della storia. Toshinori Yagi, questo il vero nome di All Might, incontrò Nana Shimura, un'eroina in possesso del One For All, che notò la passione del giovane per l'eroismo e diventò la sua maestra.

Purtroppo, la donna morì in uno scontro con All For One, lasciando un vuoto nel cuore di All Might, che la considerava una figura materna. Nana scomparve, ma non prima di dare una lezione di vita a Toshinori: le persone più forti sorridono sempre nei momenti veramente duri.

È grazie a questo insegnamento che, nonostante le numerose difficoltà affrontare, All Might ha sempre mostrato il sorriso per salvare le persone e proteggerle nello spirito.

Considerando la caratura del personaggio, quanto sarebbe bello uno spin-off prequel sugli inizi di All Might? Fateci sapere cosa ne pensate del Simbolo della Pace qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.