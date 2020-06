My Hero Academia: cosa sappiamo realmente del All for One?

Negli ultimi capitoli di My Hero Accademia abbiamo finalmente visto Shigaraki Tomura risvegliarsi dal doloroso processo di incubazione che gli ha permesso di avere il controllo sul All for One e di accrescere di molto la potenza della sua unicità originale di decadimento.

Adesso che Shigaraki ha dentro di sé il potere contrario a quello di Deku, la curiosità di saperne di più e di capirlo meglio si è accesa violentemente tra i fan. Dopotutto, con il tempo, abbiamo iniziato a capire sempre più cose sul One for All, mentre, la sua nemesi, è sempre rimasta nell'ombra, un mistero che veniva solo accennato.

Ebbene, già nel capitolo 274 abbiamo potuto dare un primo sguardo a uno dei poteri più temibili dell'intera saga. Abbiamo, per esempio, scoperto che, sotto un certo punto di vista, il All for One è molto simile al One for All. Infatti, come questo conserva le coscienze di tutti i possessori precedenti che all'occasione parlano con quello attuale, come è capitato recentemente a Deku, la stessa cosa sembrerebbe avvenire nella mente di Shigaraki.

Tuttavia, in questo ultimo caso, sembra quasi che la coscienza del All for One uomo e non unicità, riesca, in qualche maniera, a prendere il sopravvento su quella del portatore attuale, spingendolo e pilotandolo a seguire i propri desideri, cosa che a Deku, con il One for All, non è mai successa.

Ciò ha spinto gli appassionati a chiedersi: e se Tomura in quanto successore di Shigaraki non fosse altro che un catalizzatore affinché, dalla sua prigione nel Tartato, All for One possa proseguire i suoi obbiettivi, come quello di impossessarsi del One for All e, come abbiamo già detto in un articolo, puntare a togliere la vita al suo rivale di sempre All Might invece che a Deku?

