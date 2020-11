My Hero Academia: cosa sappiamo dello scontro fra Midoriya e Shigaraki?

My Hero Academia non ha sempre avuto un tono cupo, ma ultimamente la serie si è immersa in un arco narrativo molto intenso. Nessuno tra gli archi precedenti è stato denso come il corrente arco Raid, e sembra che la storia si stia avviando verso la conclusione.

In questo arco abbiamo affrontato forse la battaglia più devastante di tutto il manga di My Hero Academia. Shigaraki non è riuscito a rubare il One For All, il tutto grazie all’aiuto dei precedenti utilizzatori del quirk. All For One spera che Shigaraki riesca a fuggire, ma non sembra intenzionato a farlo.

Shigaraki ha riacquistato controllo di se stesso durante lo scontro con Izuku. All For One lo sta implorando di abbandonare la battaglia date le sue gravi ferite. Il suo quirk gli permette di rigenerarsi ma a questo punto della battaglia funziona a mala pena, nonostante ciò Shigaraki non abbandonerà la battaglia.

Midoriya, per quello che sappiamo, non ha il potere di rigenerarsi e le sue ferite guariranno difficilmente. Non ci sono dubbi, in questa battaglia Deku ha subito dei danni permanenti. Per fortuna Todoroki sta prestando soccorso a Midoriya, ma Shigaraki non sembra disposto a risparmiarlo.

A questo punto le cose stanno iniziando a farsi meno intense tra i due, ormai stremati dallo scontro, ma non sappiamo ancora come andrà a finire questo arco di My Hero Academia. Ma cosa è successo fino ad ora nel capitolo 282? Nei capitoli successivi lo scontro tra Midoriya e Shigaraki ha lasciato spazio ad altri due personaggi: Uraraka e Toga, e ci viene rivelato cosa prova davvero Uraraka per Deku.