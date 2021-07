My Hero Academia: cosa ha scritto Midoriya nella lettera a Bakugo?

La decisione di Izuku Midoriya di abbandonare il Liceo Yuei ha dato inizio a una nuova, devastante, serie di eventi che ha portato il protagonista di My Hero Academia a fare i conti con la pericolosità del mestiere da Hero. Prima di andarsene Deku ha però scritto una lettera a Bakugo, di cui l'autore ha mostrato alcuni frammenti nel capitolo 319.

Gli eventi che si sono sviluppati negli ultimi capitoli dell'opera di Kohei Horikoshi hanno trasformato Deku, facendolo diventare molto più simile ad un Vigilante, un combattente solitario nell'ombra, piuttosto che un Hero pronto ad affrontare i Villain al fianco dei suoi compagni. Tale cambiamento deriva anche dalle parole di All For One, che sembra essere unicamente interessato a lui, perciò Midoriya preferisce stare lontano dai suoi compagni e persino da All Might, evitando così la possibilità che questi vengano coinvolti o addirittura feriti.

Per quanto ora Deku appaia come una figura oscura, gli appassionati sanno che il protagonista è guidato da solidi valori che gli hanno permesso di arrivare dove è ora, così come alcune delle relazioni che hanno segnato la sua intera vita. In un flashback del capitolo 319 è stata mostrata la reazione dei suoi compagni alla notizia del suo allontanamento, e in particolare Horikoshi si è soffermato sul momento in cui Bakugo si è sbarazzato della lettera scritta dallo stesso Deku.

Nei diversi frammenti che si intravedono mentre Katsuki strappa il messaggio, l'utente @redandblonde420 ha estrapolato alcuni caratteri, traducendoli poi nel post che potete trovare in calce alla notizia. Come emerge dalle piccole traduzioni Deku ha ringraziato il suo caro amico Kacchan per averlo salvato in svariate occasioni. Nonostante Bakugo abbia distrutto la lettera, che parlava anche della condivisione di segreti, è evidente come Horikoshi abbia voluto evidenziare la natura toccante del messaggio.

Ricordiamo My Hero Academia è primo tra i manga più venduti negli USA nel corso della stagione primaverile, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 320, in arrivo domenica 18 luglio 2021 su Manga Plus.