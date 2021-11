My Hero Academia: cosa siginificherebbe il New Order nelle mani di Shigaraki?

All'inizio del secondo arco dell'Atto Finale di My Hero Academia, All For One aveva indicato l'eroina professionista Star and Stripe come quella a cui era più interessato nell'avere un confronto ma era preoccupato di affrontare questo eroe prima che lui e Shigaraki fossero completamente pronti.

La causa è il potentissimo quirk dell'eroina. Si tratta di un quirk che avrebbe reso il resto della guerra contro gli eroi addirittura una "formalità".

L'ultimo capitolo della serie riprende proprio dopo che Shigaraki è riuscito ad entrare in contatto con il volto di Star and Stripe nel capitolo precedente, e purtroppo il peggiore degli scenari si è avverato poiché Shigaraki è stato in grado di rivendicare il potere del New Order. Ma non solo, l'eroina muore nel capitolo 333 di My Hero Academia.

Non si sa ancora se il cattivo sarà in grado di gestire il superpotere, in ogni caso possiamo solo essere terrorizzati da ciò che può fare con quest'ultimo. Se All For One e Shigaraki riescono ad ottenere il pieno controllo di questo potere, i due hanno in mente alcune cose veramente pericolose per gli eroi e il resto del mondo.

L'ultimo capitolo della serie si apre con All For One (nel corpo di Shigaraki) che ribadisce come in realtà sperava di completare la propria trasformazione con Shigaraki per rubare il potere di One For All e sfidare poi il New Order di Star and Stripe.

L'obiettivo del cattivo sembrava essersi realizzato nell'ultimo capitolo ma Star and Stripe è riuscita ad inserire un'ultima trappola all'interno del suo quirk prima di morire. Il tragico destino di questo personaggio non è stato particolarmente apprezzato dai fan di My Hero Academia.

Il New Order sembra ribellarsi al corpo dei due villain. Ma se Shigaraki riuscisse ad utilizzare appieno questa abilità, il capitolo suggerisce che sarebbe l'elemento finale per mettere in atto qualsiasi piano abbia per il futuro del mondo.

Un piano che, con New Order, potrebbe letteralmente creare a sua immagine e somigliare al mondo dei suoi desideri. Abbiamo già visto cosa potrebbe fare un eroe con questo potere, quindi ci si chiede cosa potrebbe fare All For One con questa abilità.

Vi ricordiamo che potete leggere il manga di My Hero Academia su Manga Plus.