My Hero Academia: cosa significa il concetto di 'Singolarità dei Quirk'?

Con il passare dei capitoli, il manga di My Hero Academia ha approfondito sempre di più i segreti che si celano dietro ai Quirk, le fantomatiche abilità che ormai sono diventate parte integrante del tessuto sociale dell'opera.

I Quirk non sono delle abilità immutabili, ma piuttosto si evolvono nel tempo acquistando un potere sempre maggiore grazie alla continua ereditarietà tra le nuove generazioni, le quali - però - sarebbero destinate a scontrarsi con la cosiddetta "Singolarità del Quirk".

Che cosa significa chiaramente quest'espressione? La Singolarità del Quirk rappresenta l'apice della forza di un determinato Quirk che è stato trasmesso nel corso delle generazioni, e che - proprio per questo motivo - non sarebbe più in grado di adattarsi a un corpo semplicemente umano, a questo punto impossibilitato a sostenerne la portata.

Ed è proprio in questo frangente che entrano in gioco gli esperimenti del Dr.Ujiko. Attraverso il suo sapere, All For One è riuscito a strappare e controllare una straordinaria varietà di Quirk, oltrepassando il limite della Singolarità e riuscendo a rivaleggiare ad armi pari con All Might.

Anche Shigaraki è indirizzato verso un simile percorso. Il discepolo di All For One ha accettato di sottoporsi alle "cure" del Dr.Ujiko per essere in grado di padroneggiare un ventaglio di poteri simile a quello del suo maestro, e se consideriamo la sua già enorme distruttività, la sua evoluzione dovrebbe essere decisamente devastante.

Per quanto riguarda i Nomu, oltre a servire i villain, anche loro dovrebbero rappresentare un tentativo genetico per sopperire alla Singolarità del Quirk. Tuttavia per avere una conferma a questa nostra speculazione dovremo aspettare gli sviluppi dei prossimi capitoli.

A seguito delle recenti polemiche, un'enorme fetta del fandom di My Hero Academia si è schierata a sostegno dell'autore. Avete visto la nuova copertina del volume 26 di My Hero Academia?