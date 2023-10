My Hero Academia: cosa succede nell'OVA UA Heroes Battle?

In anteprima mondiale, lo Studio BONES ha rilasciato l'episodio speciale di My Hero Academia, intitolato UA Heroes Battle, al New York Comic-Con 2023. Purtroppo, ci vorrà un bel po' prima di guardare l'OVA in questione con sottotitoli in italiano: tuttavia, siamo riusciti a risalire al riassunto ufficiale. Ecco cosa succede in UA Heroes Battl.

L'OVA è ambientato dopo gli eventi della quinta stagione, quando i ragazzi della UA vengono chiusi all'interno dei dormitori. L'Unione dei Villain ha preso il controllo di Tokyo e per questo motivo gli eroi professionisti hanno preso tutte le precauzioni possibili.

Tuttavia, per gli studenti non è così piacevole vivere nei dormitori: possono uscire solo per un tempo minimo per salutare le loro famiglia, ma per il resto sono richiusi dentro le mura della scuola. Per questo motivo, Mirio Togata decide di rallegrare il gruppo con un divertente gioco di carte.

Egli presenta agli studenti un gioco di carte chiamato UA Battle Heroes, che utilizza una tecnologia creata da Hatsume Mei, in cui le carte possono prendere vita grazie a degli ologrammi. Il gioco di carte 1vs1 consiste nel buttare giù delle carte, utilizzando studenti o insegnanti della UA, e farli combattere. Una volta che un giocatore mette giù la sua mano, l'ologramma ripropone una battaglia, come accadrebbe nella vita reale, utilizzando un algoritmo AI.

Gli studenti iniziano le loro partite: Mina elimina Mineta e Izuku li guarda con interesse finché Bakugo non si sveglia da un pisolino e si affretta a sfidare il suo rivale al famoso gioco. Da lì si svolge un combattimento con gli ologrammi piuttosto impressionante tra Izuku e Bakugo.

Alla fine, Izuku e Bakugo dichiarano un pareggio. Quest'ultimo estrae una carta EX di All Might mentre Izuku estrae un cucciolo di cane NPC. Kacchan immaginava di vincere così, ma l'intelligenza artificiale del gioco di carte squalifica All Might e il cane quando l'eroe professionista lascia il gioco per restituire il cucciolo smarrito al suo proprietario.