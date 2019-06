My Hero Academia, cosa sta succedendo al quirk di Dabi?

Essere un antagonista non è un lavoro semplice, questo i criminali di My Hero Academia hanno avuto ben più di un'occasione per impararlo. Eppure, nonostante questo, l'alleanza più pericolosa dell'opera di Kohei Horikoshi è dura a prendere lezione, facendo piazza pulita dei suoi ostacoli.

Finalmente l'Unione dei Villain mostra gli artigli, iniziando a ribaltare le sorti della potente Armata di Liberazione dei Quirk. Negli ultimi capitoli del manga, infatti, abbiamo assistito a ottimi colpi di scena, come il trauma superato da Twice, che per merito di una parentesi narrativa e dedicata con tutti gli spazi del caso, stanno definendo le caratterizzazioni dei membri dell'alleanza criminale. Il risultato è evidente, oltre che cosa molto gradita, in quanto "superare i propri limiti" non è solo un motto funzionante tra gli Heroes. E di una scarica di Plus Ultra ne avrebbe senza dubbio bisogno Dabi, decisamente in difficoltà contro il suo opposto rivale.

L'abilità di controllare il ghiaccio del suo nemico è un vero e proprio grattacapo per Dabi che, in tutti i modi, sta spingendo al massimo il suo potere per contrastarlo. Ed è proprio questo abuso ed eccesso di fiammate blu che stanno iniziando a manifestare i primi effetti collaterali del suo potere, con la pelle dietro le numerose suture che inizia lentamente a cedere sotto la pressione del micidiale calore. Effetto che lo allontana dalle controindicazioni di Endeavor e Todoroki, a cui spesso le teorie lo riportano, ma che allo stesso tempo suggeriscono un assoluto bisogno di scoprire i misteri dietro il suo passato. Non ci resta che sperare, dunque, che il prossimo capitolo del manga riveli nuovi e importanti dettagli sul suo personaggio, mostrandoci anche le sue reali intenzioni e la sua capacità di far fronte agli imprevisti.

Vi ricordiamo infine, in attesa del prossimo capitolo, che Horikoshi sensei ci ha lasciato un Easter Egg di Terminator 2 nello scorso numero. Lo avete già visto? Fatecelo sapere nei commenti!