My Hero Academia: cosa succederà al Liceo Yuei? Ecco il piano elaborato dal governo

Dopo averci portato a scoprire i segreti del One For All di Deku, il manga di My Hero Academia è tornato a esplorare le conseguenze della violentissima guerra contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale, al termine della quale la popolazione ha cominciato una rivolta nei confronti dei Pro Heroes.

Guidati dal malvagio piano di All For One e dalle azioni di Tomura Shigaraki, i villain sono riusciti laddove avevano sempre fallito: insinuare il seme del dubbio nella popolazione. In seguito al War Arc, i cittadini hanno perso la fiducia nei confronti dei loro eroi, cominciando a difendersi autonomamente e a disprezzare quella figura che aveva il compito di proteggerli. Riconquistare la popolazione sarà difficilissimo, ma il governo ha elaborato un complesso piano d'azione.

A rivelare la volontà del governo è stato Best Jeanist, che insieme a Endeavor e Hawks ha formato un trio intenzionato a riportare l'ordine nella società degli eroi. "Speriamo di ridurre la sfera d'azione che richiede la nostra protezione. Sulla scia della discussione con il governo, da oggi in poi la U.A. Highschool e le altre scuole per eroi utilizzeranno i loro ampi e ben protetti campus come rifugi designati per le evacuazioni".



Dunque, in caso di un nuovo attentato, il governo farà evacuare tutti i civili all'interno delle strutture dello Yuei e degli altri centri di formazione per giovani eroi, come ad esempio il Liceo Shiketsu. Questo ambizioso piano porterà gli studenti delle suddette scuole a ergersi come difensori della popolazione. Saranno Shoto, Bakugo e gli altri a riconquistare la fiducia dei civili?

