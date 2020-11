My Hero Academia: Cosa succederà nelle prossime saghe?

Nell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia il mondo degli eroi è stato rivoluzionato da diversi avvenimenti e certamente il futuro della storia cambierà drasticamente. Vediamo cosa potrebbe essere approfondito nei prossimi capitoli del manga.

L'equilibrio nel mondo di My Hero Academia sembra essersi completamente spezzato con l'arco narrativo denominato Paranormal Liberation War, molti elementi della storia sono radicalmente cambiati e possono necessitare di futuri approfondimenti, esaminiamoli uno ad uno.

La caduta degli eroi professionisti. In primo luogo bisogna considerare la futura mancanza di eroi professionisti poiché alcuni di loro sono gravemente feriti, come nel caso dell'eroe numero 7 in classifica, Shinrin Kamui, l'eroina coniglio al quinto posto Mirko ed il numero 2 Hawks; il destino di altri, tra cui Wash e Ryukyu, è ancora sconosciuto; e c'è chi, come Crust, ha persino perso la vita.

L'aumento dei villain. Nonostante gli eroi siano riusciti a sconfiggere alcuni dei nemici, i villain continuano a dimostrare di essere in possesso di capacità sempre più temibili preannunciando che le loro forze saranno sempre più in aumento.

I protagonisti, futuri eroi. Anche i ragazzi della classe 1-A sono stati partecipi di numerose battagli ed hanno imparato le difficoltà del percorso per diventare un eroe. Con la diminuzione degli eroi professionisti non potranno che essere loro i prossimi guerrieri a dover scendere in prima linea.

Il futuro ruolo dei Quirk. L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha rivelato nuove informazioni sui Quirk in quanto essi sarebbero anche direttamente collegati alla coscienza ed agli ideali del proprio portatore. Inoltre proprio in quest'ultimo arco narrativo abbiamo visto contrapporsi due ideali legati ai Quirk poiché i villain considerano le limitazioni all'utilizzo dei propri poteri come un ostacolo all'ordine naturale.

Il mistero di One For All. Nel corso della storia il vero potenziale di One For All non è ancora stato rivelato così come l'identità di tutti i suoi precedenti portatori. Ora che Izuku è stato accettato dalla coscienza che vive all'interno del Quirk, probabilmente il ragazzo acquisirà nuove abilità.

All For One. Durante la guerra Shigaraki ha risvegliato il potere di All For One impiantato dentro di se scoprendo anche che quest'ultimo avrebbe una certa capacità di controllo sulla propria abilità impadronendosi del corpo del villain durante lo scontro. A seguito dell'accaduto Shigaraki non farà finta di niente e potrebbe decidere di scontrarsi col proprio precedente maestro.

Teoria della Singolarità Quirk. Dopo la battaglia tra Shigaraki ed Izuku sembra chiaro che la teoria della Singolarità Quirk del dottor Garaki sia fondata ed uno scontro tra le più potenti abilità di My Hero Academia potrebbe mettere il mondo in serio pericolo.

Voi come pensate che verrà portata avanti la storia del manga? Vi lascio un articolo nel caso voleste leggere di qualche teoria riguardante il prossimo capitolo di My Hero Academia.