My Hero Academia: che cosa succederà nella seconda parte della Stagione 6?

Con una corsa cominciata a inizio ottobre 2022, My Hero Academia Stagione 6 ha visto gli Heroes lanciare un attacco decisivo ai Villain. L'assalto non è tuttavia andato come previsto, con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale che l'ha spuntata grazie all'incredibile potenza di Shigaraki e dei suoi alleati.

Dopo 13 puntate intense e ricche di adrenalina, My Hero Academia Stagione 6 si concede una settimana di pausa. La guerra tra Heroes e Villain è infatti giunta alla conclusione, con All For One che padrone del corpo di Shigaraki è riuscito a fuggire dal campo di battaglia. Che cosa succederà nel secondo cour di My Hero Academia 6?

La prima parte della sesta stagione è giunta al culmine con gli Heroes in ginocchio. Deku ha tutti gli arti fuori uso a causa della potenza di One For All, Bakugo è stato ferito gravemente e numerosi altri eroi sono o morti o feriti. Le conseguenze peggiori verranno tuttavia affrontate da Endeavor e Hawks, i due principali imputati in seguito alla rivelazione di Dabi. La popolazione riuscirà nuovamente a riporre fiducia nella società degli eroi che non ha saputo proteggerli dall'attacco dei Villain?

Per quanto riguarda il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, numerosi criminali sono stati imprigionati. All For One ha rivelato di aver ancora bisogno di tempo affinché il corpo di Shigaraki sia realmente pronto a ricevere tutti i suoi poteri. Per guadagnare tempo occorre dunque mantenere gli Heroes occupati. Nella seconda parte di My Hero Academia 6 verrà adattato l'arco narrativo della fuga dal Tartarus. Eccovi in anteprima le immagini di My Hero Academia 6x14.