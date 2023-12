My Hero Academia, cosa succederà nella Stagione 7? Un'anteprima sui prossimi episodi

La settima stagione di My Hero Academia, in arrivo nella primavera del 2024, è attesa con trepidazione dai fan di tutto il mondo. Dopo la sesta stagione dell'anime, che ha rappresentato un punto di svolta nella serie, la settima promette di essere ancora più epica e ricca di colpi di scena.

La stagione si aprirà con l'arco narrativo di Star and Stripe, che vede l'eroina numero uno d'America arrivare in Giappone per aiutare All Might e gli altri eroi a combattere All for One. Star and Stripe è una donna forte e determinata, con un quirk potentissimo chiamato New Order che le permette di applicare una regola a un oggetto o persona, a patto di dirne il nome. Per scoprire come funziona nello specifico il quirk di Stars and Stripes in My Hero Academia vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato.

La seconda parte della stagione sarà dedicata all'arco narrativo del traditore dello Yuei, che finalmente svelerà l'identità del misterioso infiltrato all'interno della scuola di hero. Questa rivelazione sarà un colpo durissimo per gli eroi, che dovranno fare i conti con la presenza di una talpa nei loro ranghi. L'arco metterà in risalto anche il nuovo Deku, che si è mostrato molto cambiato a seguito degli eventi della sesta stagione, risultando più più freddo e determinato, ma mantenendo sempre il suo forte senso di giustizia.

Insomma, la nuova stagione in arrivo di My Hero Academia sarà sicuramente imperdibile per tutti i fan della serie. Oltre a essere ricca di azione, mettendo in scena uno dei combattimenti più adrenalinici dell'opera, essa sarà piena di colpi di scena e rivelazioni che lasceranno i fan senza fiato dall'inizio alla fine.