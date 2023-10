My Hero Academia: cosa è successo esattamente a Bakugo, spiegato bene

Ci sono tantissimi personaggi in My Hero Academia, con Izuku Midoriya in prima linea e una vastità di figure secondarie. A brillare nella serie però ci sono dei veri e propri coprotagonisti che spesso affiancano Deku, e uno di questi lo ha accompagnato fin dall'infanzia: Katsuki Bakugo. Ribelle, incontrollabile ed esplosivo, come il suo quirk.

Bakugo è stato un bullo ma negli ultimi tempi è cambiato parecchio, in particolar modo dopo la prima battaglia contro Tomura Shigaraki. Pian piano, il suo carattere è diventato più mite e ha accettato la rivalità del suo compagno di classe, creando una coppia importanti per My Hero Academia. Ultimamente Bakugo ha però dovuto affrontare la morte, con un notevole colpo di scena. Ecco cosa è successo a Bakugo precisamente, tenendo in considerazione anche le rivelazioni avvenute nei capitoli 403 e 404 del manga.

Il colpo inferto da Shigaraki ha provocato la lesione di diversi organi interni ma anche di alcune ossa, e soprattutto ha fermato il battito di Bakugo. Quindi il ragazzo è letteralmente morto, accasciandosi al suolo. Edgeshot ha capito subito la gravità della situazione e ha deciso di usare il suo quirk in un modo che lo porterà a sacrificarsi: è diventato così sottile da poter entrare nel corpo del ragazzo e ricucirlo dall'interno, così da invertire l'arresto cardiaco.

Nulla di ciò che ha fatto Edgeshot però sembrava funzionare, dato che, nonostante gli organi fossero stati ricuciti e le ossa risaldate, il cuore non riprendeva a battere. Questo finché il quirk stesso di Bakugo si è risvegliato, facendo nascere una scintilla che ha riattivato il cuore. In questo modo, il ragazzo è riuscito a tornare dalla morte, tornando così nel mondo di My Hero Academia.