My Hero Academia: un cosplay di Bakugo al femminile esplosiva per Natale

My Hero Academia è un manga ambientato nel mondo reale. Kohei Horikoshi ha deciso di non realizzare un universo completamente fantastico come fatto da colleghi del calibro di Masashi Kishimoto o Eiichiro Oda, ma inserendo questo accenno di poteri fantastici nella base nostrana. E così, sulla Terra che conosciamo, ci sono i quirk.

Questi poteri permettono ai personaggi di sfruttare capacità peculiari come il controllo degli elementi, la loro creazione, un rafforzamento fisico e tanto altro ancora. Il mondo di My Hero Academia rimane comunque reale e per questo i personaggi festeggiano spesso, seguendo le varie festività giapponesi e le tradizioni locali. Quindi, in particolar modo negli spin-off e nelle illustrazioni collaterali, o in momenti molto particolari del manga e dell'anime, si festeggia anche il Natale.

La festa dicembrina ha portato tantissime cosplayer a realizzare delle speciali varietà di personaggi. Ad esempio, Kate Sarkissian, nota cosplayer americana, ha deciso di rivedere uno dei personaggi più controversi dell'opera, l'esplosivo Bakugo. In costume da eroe a tinte rosse, come si vede in foto, questo cosplay di Bakugo al femminile ma in versione natalizia ha un misto di elementi. Unendo il design di Horikoshi agli accessori natalizi - guardando ad esempio l'uso del vischio al posto della maschera - la cosplayer ha realizzato uno scatto unico.

Questa foto mette ancora una volta in risalto la passione e anche la creatività di coloro che operano in ambito cosplay a tema My Hero Academia. Vi è piaciuto? O preferite un classico cosplay di Bakugo pronto a far saltare in aria tutto quello che ha davanti?