My Hero Academia: un cosplay di Bakugo al femminile ma con un vestito molto particolare

Katsuki Bakugo è un ragazzo molto esplosivo non solo per il quirk e il cui carattere, senso di superiorità e arroganza ha portato sempre a essere intrattabile. Con Deku poi, il rapporto è sempre stato conflittuale a causa invece dell'atteggiamento quasi opposto del protagonista di My Hero Academia.

Ciò ha comportato la nascita di un atteggiamento da bullo in Katsuki Bakugo verso il suo compagno di classe. Pian piano però, con il suo primo anno alla Yuei e il rapporto sviluppato con sempre più persone, Bakugo è cambiato pian piano. Ciò che però non è cambiato è invece il suo quirk esplosivo che al contrario è diventato sempre più forte e variegato, con l'arsenale che è migliorato sempre di più.

Bakugo basa il suo potere sulla sostanza che espelle dalle mani, un misto delle caratteristiche dei genitori. E se invece riuscisse a causare le esplosioni con qualcos'altro? Un simpatico cosplay di Bakugo al femminile dà la risposta con un abito fatto da palloncini. Di certo l'effetto sui villain nemici di My Hero Academia non sarebbe lo stesso, ma è una divertente rivisitazione dell'eroe scoppiettante.

La foto di Paris in basso mostra il personaggio di My Hero Academia come non l'abbiamo mai visto, pur riprendendone colori e stile. Bakugo tornerà in My Hero Academia 6 il prossimo anno, ma col suo costume classico.