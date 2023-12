My Hero Academia: un cosplay di Bakugo e Todoroki pronti a lottare!

La trama di My Hero Academia è unica e originale, e i suoi personaggi non sono certo da meno. Il creatore del manga, Kohei Horikoshi, grande appassionato dei fumetti Marvel e DC, si è ispirato alle storie più importanti sui supereroi per creare un manga shonen atipico, ricco di azione e colpi di scena.

L'adattamento anime di My Hero Academia tornerà con la settima stagione durante la primavera del 2024. La notizia è stata attesa con grande emozione da parte dei fan di tutto il mondo: ora, insomma, non resta che attendere qualche mese. Mentre aspettiamo, osserviamo insieme questa splendida rivisitazione di due dei protagonisti dell'opera di Kohei Horikoshi realizzata dai cosplayer marc0_I_AM e rukochiii.

Questi cosplay di Bakugo Katsuki e Shoto Todoroki di My Hero Academia ritraggono i due giovani eroi in un'importante missione. Entrambi sono studenti della classe 1-A della Yuei, la scuola per eroi più importante del Giappone.

Visti i loro caratteri così differenti, i due aspiranti eroi non vanno molto d'accordo! Infatti, mentre Bakugo è più istintivo e preferisce agire da solo piuttosto che collaborare, Todoroki è più calmo e risoluto ed è disposto a fare gioco di squadra se questo significa salvare il mondo e i suoi cittadini.

Nonostante queste divergenze, entrambi sono degli eroi talentuosi e in gamba, degni rivali del nostro protagonista Midoriya Izuku! Prima di guardare il cosplay, perché non scoprire le migliori scene di Shoto Todoroki in My Hero Academia?